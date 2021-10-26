В Молдове разрешили подростков прививать вакциной Pfizer

Агентство по лекарствам Молдовы одобрило начало вакцинации от коронавируса подростков с 12 лет. Их будут прививать вакциной Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

Комиссия агентства лекарств большинством голосов одобрила внесение изменений в сертификаты о регистрации вакцин.

Таким образом, члены комиссии расширили показания к применению вакцины Comirnaty компании Pfizer-BioNTech, включив в них вакцинацию препаратом детей старше 12 лет.

По словам мэра Кишинева Иона Чебана, в Молдове около 21 тысяч детей заболели COVID, это 6,5% всех больных коронавирусом. Половина из них - подростки в возрасте от 12 до 16 лет.