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В Молдове разрешили подростков прививать вакциной Pfizer

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Вторник 26 октября 2021 17:07
В Молдове разрешили подростков прививать вакциной Pfizer Фото: В Молдове разрешили подростков прививать вакциной Pfizer (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Агентство по лекарствам Молдовы одобрило начало вакцинации от коронавируса подростков с 12 лет. Их будут прививать вакциной Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Комиссия агентства лекарств большинством голосов одобрила внесение изменений в сертификаты о регистрации вакцин.

Таким образом, члены комиссии расширили показания к применению вакцины Comirnaty компании Pfizer-BioNTech, включив в них вакцинацию препаратом детей старше 12 лет.

По словам мэра Кишинева Иона Чебана, в Молдове около 21 тысяч детей заболели COVID, это 6,5% всех больных коронавирусом. Половина из них - подростки в возрасте от 12 до 16 лет.

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