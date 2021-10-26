У Молдові дозволили підлітків прищеплювати вакциною Pfizer

Агентство з ліків Молдови схвалило початок вакцинації від коронавірусу підлітків з 12 років. Їх будуть прищеплювати вакциною Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

Комісія агентства ліків більшістю голосів схвалила внесення змін до сертифікатів про реєстрацію вакцин.

Таким чином, члени комісії розширили показання до застосування вакцини Comirnaty компанії Pfizer-BioNTech, включивши в них вакцинацію препаратом дітей старше 12 років.

За словами мера Кишинева Іона Чебана, в Молдові близько 21 тисяч дітей захворіли, це 6,5% всіх хворих коронавірусом. Половина з них - підлітки у віці від 12 до 16 років.