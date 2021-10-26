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У Молдові дозволили підлітків прищеплювати вакциною Pfizer

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Вівторок 26 жовтня 2021 17:07
У Молдові дозволили підлітків прищеплювати вакциною Pfizer Фото: у Молдові дозволили підлітків прищеплювати вакциною Pfizer (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Агентство з ліків Молдови схвалило початок вакцинації від коронавірусу підлітків з 12 років. Їх будуть прищеплювати вакциною Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Комісія агентства ліків більшістю голосів схвалила внесення змін до сертифікатів про реєстрацію вакцин.

Таким чином, члени комісії розширили показання до застосування вакцини Comirnaty компанії Pfizer-BioNTech, включивши в них вакцинацію препаратом дітей старше 12 років.

За словами мера Кишинева Іона Чебана, в Молдові близько 21 тисяч дітей захворіли, це 6,5% всіх хворих коронавірусом. Половина з них - підлітки у віці від 12 до 16 років.

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