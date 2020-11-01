В Молдове пройдет второй тур президентских выборов, - опрос

В Молдове завершилось голосование на президентских выборах. Центральная избирательная комиссия начала подсчет голосов, а экзит-полы уже прогнозируют второй тур выборов.

Об этом сообщает молдавское агентство NewsMaker.

По данным телефонного опроса, проведенного организацией Watchdog, во втором туре выборов будут бороться действующий президент Игорь Додон (40,9%) и бывшая премьер-министр страны Майя Санду (34,6%). Еще чуть более 11% опрошенных поддержали кандидатуру Ренато Усатого. Погрешность этого опроса составляет 2,5%.

Второй тур голосования прогнозирует и опрос организации Intellect Group. По его данным, кандидатуру Додона поддержали 28,5%, тогда как за Санду проголосовали 21,5% избирателей. Еще 8,8% опрошенных проголосовали за Усатого. В то же время 29% отказались отвечать на вопрос.

Отметим, опрос ассоциации социологов Vox Populi в октябре прогнозировало, что действующего президента поддержат 42,9% избирателей, а Санду - 24,3%. Ожидалось проведение второго тура.

Напомним, молдавский Центризбирком признал сегодняшние выборы президента состоявшимися.

Добавим, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прогнозировал, что Россия может ввести войска на территорию Беларуси после проведения президентских выборов в Молдове. Результат молдавских выборов будет влиять на дальнейшие шаги Москвы.