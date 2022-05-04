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В Молдове поставили на паузу переговоры по Приднестровью из-за ситуации в Украине

Новина українською →
Молдова, Среда 04 мая 2022 03:30
В Молдове поставили на паузу переговоры по Приднестровью из-за ситуации в Украине Фото: Молдове поставила на паузу переговоры по Приднестровью (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, формат переговоров "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта перестал работать из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Серебряна в эфире телеканала TV8.

По его словам, формат переговоров сейчас поставлен на паузу и на его работе бесспорно скажется война в Украине.

"Мы не можем давать прогнозы о том, что будет в будущем, у нас гарантированно будет новый геополитический пейзаж", - отметил Серебрян.

При этом он сказал, что Кишинев пока не будет предлагать изменения формата переговоров.

Отметим, что в формат "5+2" входят представители сторон, посредников и наблюдателей Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, Евросоюза и США.

Серебрян также заявил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам в Приднестровье. По его словам, причина инцидентов - противостояние внутри региона.

В Приднестровье произошло три теракта, после которых президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов ведут в Украину.

Ранее стало известно, что попытку теракта предотвратили ночью 3 мая на радиотелецентре "Маяк" в Приднестровье. Неизвестные пытались организовать теракт при помощи начиненного взрывчаткой дрона.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в поселке Маяк, который ретранслировал российское радио.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что в Приднестровье готовят эвакуацию семей военных РФ.

Мы также писали о том, что В МИД Франции рассказали о росте напряженности в Приднестровье.

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