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В Молдове поднимут цену на газ для населения после подписания контракта с "Газпромом"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Тарифы на газ для населения Молдовы вырастут после заключения контракта с российским "Газпромом". Среди причин повышения власти страны называют новые условия договора и ситуацию на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Тарифы увеличатся, учитывая новые условия на рынке. Они вырастут по двум причинам. С одной стороны, мы начали покупать газ по более высокой цене. Во-вторых, вырос курс доллара по отношению к лею", - цитирует издание вице-премьер-министра Молдовы Андрея Спыну.

По его словам, "Молдовагаз" в ближайшее время направит пакет документов в Национальное агентство по регулированию в энергетике для приведения тарифов в соответствие с условиями нового контракта, подписанного с "Газпромом".

Как подчеркнул Спыну, тарифы изменятся уже в ноябре. При этом он отметил, что правительство разработает меры компенсации повышения тарифов для населения.

В октябре цены на газ для населения составлял 4,2 лея (6 гривен) за кубический метр газа, отмечает издание.

Напомним, 29 октября Молдова пописала с "Газпромом" пятилетний контракт на поставку газа на основании формулы цены, предложенной Кишиневом.

Отметим, условия договора не раскрываются, однако ряд СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что в ноябре Молдова будет закупать газ у России по 450 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 ноября в Молдову начались поставки российского газа в рамках нового контракта с "Газпромом".

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Российская ФедерацияМолдоваГаз