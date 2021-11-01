У Молдові піднімуть ціну на газ для населення після підписання контракту з "Газпромом"

"Тарифи збільшаться, враховуючи нові умови на ринку. Вони виростуть з двох причин. З одного боку, ми почали купувати газ за вищою ціною. По-друге, виріс курс долара стосовно лея", - цитує видання віцепрем'єр-міністра Молдови Андрія Спину.

За його словами, "Молдовагаз" найближчим часом направить пакет документів в Національне агентство з регулювання в енергетиці для приведення тарифів у відповідність з умовами нового контракту, підписаного з"Газпромом".

Як підкреслив Спину, тарифи зміняться вже в листопаді. При цьому він зазначив, що уряд розробить заходи компенсації підвищення тарифів для населення.

У жовтні ціни на газ для населення становили 4,2 лея (6 гривень) за кубічний метр газу, зазначає видання.