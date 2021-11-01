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У Молдові піднімуть ціну на газ для населення після підписання контракту з "Газпромом"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Тарифи на газ для населення Молдови зростуть після укладення контракту з російським "Газпромом". Серед причин підвищення влади країни називають нові умови договору і ситуацію на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Тарифи збільшаться, враховуючи нові умови на ринку. Вони виростуть з двох причин. З одного боку, ми почали купувати газ за вищою ціною. По-друге, виріс курс долара стосовно лея", - цитує видання віцепрем'єр-міністра Молдови Андрія Спину.

За його словами, "Молдовагаз" найближчим часом направить пакет документів в Національне агентство з регулювання в енергетиці для приведення тарифів у відповідність з умовами нового контракту, підписаного з"Газпромом".

Як підкреслив Спину, тарифи зміняться вже в листопаді. При цьому він зазначив, що уряд розробить заходи компенсації підвищення тарифів для населення.

У жовтні ціни на газ для населення становили 4,2 лея (6 гривень) за кубічний метр газу, зазначає видання.

Нагадаємо, 29 жовтня Молдова пописала з "Газпромом" п'ятирічний контракт на постачання газу на підставі формули ціни, запропонованої Кишиневом.

Відзначимо, умови договору не розкриваються, проте ряд ЗМІ, з посиланням на джерела, повідомили, що в листопаді Молдова буде закуповувати газ у Росії по 450 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 листопада у Молдову почалося постачання російського газу в рамках нового контракту з "Газпромом".

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