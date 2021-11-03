В Молдове планируют ввести COVID-сертификаты на рабочих местах

Национальная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья Молдовы рассматривает возможность ввести обязательное требование по предоставлению COVID-сертификатов на рабочих местах. В частности, для работников частного и государственного секторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

Координатор кампании по вакцинации Молдовы Нинель Ревенко заявила, что такое требование иметь будет мотивировать работников привиться, и значительно повысит заинтересованность взрослого населения в вакцинации от COVID.

При этом она добавила, что комиссия может принят такое решение в случае ухудшения эпидситуации в стране.

"Если продолжит расти заболеваемость и смертность, эта мера, скорее всего, будет введена",- заявила Ревенко.

В Молдове специалисты комиссии сейчас рассматривают целесообразность такого требования, опираясь на опыт таких стран, как Франция, Португалия и Греция, в которых уровень вакцинации возрос в результате введения обязательного COVID-сертификата на рабочем месте.

Ревенко подчеркнула, что речь идет не об обязательной вакцинации, а именно о COVID-сертификатах, которые предусматривают не только доказательство вакцинации, но и то, что человек за последние 6 месяцев переболел коронавирусом или получил тест, подтверждающий наличие антител к заболеванию.