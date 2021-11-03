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У Молдові планують ввести COVID-сертифікати на робочих місцях

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Кишинів, Середа 03 листопада 2021 14:23
У Молдові планують ввести COVID-сертифікати на робочих місцях Фото: у Молдові планують ввести COVID-сертифікати на робочих місцях (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Національна надзвичайна комісія в галузі громадського здоров'я Молдови розглядає можливість ввести обов'язкову вимогу щодо надання COVID-сертифікатів на робочих місцях. Зокрема, для працівників приватного та державного секторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Координатор кампанії з вакцинації Молдови Нінель Ревенко заявила, що така вимога мати мотивуватиме працівників щепитися, і значно підвищить зацікавленість дорослого населення у вакцинації від COVID.

При цьому вона додала, що комісія може ухвалити таке рішення у разі погіршення епідситуації в країні.

"Якщо продовжить рости захворюваність і смертність, цей захід, швидше за все, буде введена",- заявила Ревенко.

У Молдові фахівці комісії зараз розглядають доцільність такої вимоги, спираючись на досвід таких країн, як Франція, Португалія і Греція, в яких рівень вакцинації зріс в результаті введення обов'язкового COVID-сертифіката на робочому місці.

Ревенко підкреслила, що мова йде не про обов'язкову вакцинацію, а саме про COVID-сертифікати, які передбачають не тільки доказ вакцинації, а й те, що людина за останні 6 місяців перехворіла на коронавірус або отримала тест, що підтверджує наявність антитіл до захворювання.

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