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У Молдові парламент погрожує президентові Додону відстороненням від посади

Новини » Політика    01.12.2018 - 03:58
У Молдові парламент погрожує президентові Додону відстороненням від посади
Фото: Ігор Додон (presedinte.md)

Депутати звинувачують Ігоря Додона в порушенні конституції

У Молдові парламент може усунути президента країни Ігоря Додона з посади президента. Про це заявив у п'ятницю, 30 листопада, спікер парламенту Андріан Канду, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зі слів Канду, депутати можуть ухвалити відповідну постанову до кінця поточного року, незважаючи на те, що їхній чотирирічний мандат закінчився 30 листопада.

Спікер додав, що парламент після завершення повноважень не має права ухвалювати закони, але може ухвалювати постанови.

"Парламенту не доведеться ухвалювати закон, щоб відправити президента у відставку, оскільки це можна зробити рішенням законодавчого органу", - сказав Канду.

Додона можуть усунути через те, що він на порушення конституції відмовився підписати п'ять законів, ухвалених парламентом повторно.

Канду послався на 89-ту статтю, що "президент може бути усунений від посади парламентом у разі вчинення діянь, які порушують положення Основного закону".

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови проголосували за скасування "дня тиші" і заборони на агітацію в день виборів.

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