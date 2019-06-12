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В Молдове отстранили полицейских, поддержавших правительство Санду

Новости » Происшествия    12.06.2019 - 12:32
В Молдове отстранили полицейских, поддержавших правительство Санду
Иллюстративное фото (GZT md)

Сотрудников полиции не выпускали из здания, пока они не сдадут дела

В Молдове в среду, 12 июня, отстранили сотрудников полиции, которые поддержали правительство премьер-министра Майи Санду. Об этом сообщает местный портал newsmaker.md.

Указано, что полиция утром 12 июня заблокировала входы и выходы в здании управления №6 Национального инспектората расследований, часть сотрудников которого во вторник поддержала правительство Санду.

 

 

Опубліковано Valeria Voronin Вівторок, 11 червня 2019 р.

Экс-глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь отметил, что сотрудников полиции, поддержавших правительство Санду, отстранили от работы. По словам одного из правоохранителей, полицейских не выпускали из здания, пока они не сдадут все дела. Один из правоохранителей выскочил из здания через окно.

Кроме того, сообщается, что один из полицейских, проводивших операцию, заявил журналистам, что против 7 сотрудников учреждения начато служебное расследование, их на месяц отстранили от работы. Правоохранитель добавил, что обыски в здании не проводили, а полицейским не предъявили никаких обвинений.

Сообщается, что на место прибыл отправленный в отставку правительством Майи Санду экс-глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь и глава МВД страны Андрей Нэстасе, между ними произошла перепалка. Здание заблокировали полицейские в масках.

 

 

Опубліковано Valeria Voronin Вівторок, 11 червня 2019 р.

Напомним, Румыния официально поддержала изменение власти в Молдове. В частности, МИД Румынии в своем заявлении выразило официальную поддержку смене власти в Молдове, заявляя о легитимности действий парламента в процессе формирования коалиции и нового правительства.

Отметим, политический кризис в Молдове возник после выборов в феврале, когда партии не успели за три месяца сформировать коалицию и правительство. По истечению срока президент заявил, что имеет право не объявлять новые выборы. После этого Конституционный суд отстранил его от власти, так как тот не выполнил требования Конституции Молдовы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Молдовы Игорь Додон аннулировал указ премьер-министра Павла Филипа о роспуске парламента, считая, что Филип не имеет права исполнять обязанности президента.

Румыния поддержала смену власти в Молдове Президент Молдовы отменил указ о роспуске парламента
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