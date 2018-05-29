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В Молдове намерены лишить русский язык особого статуса

НовостиОбщество    29.05.2018 - 11:39
Фото: Конституционный суд Молдовы (constcourt.md)
Фото: Конституционный суд Молдовы (constcourt.md)

Конституционный суд страны рассмотрит обращение нескольких депутатов 4 июня

Конституционный суд Молдовы 4 июня рассмотрит запрос депутатов Либеральной партии, требующих признать неконституционным положение о статусе русского языка как языка межнационального общения в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте Конституционного суда Молдовы.

Как сообщается, заседание суда запланировано на 14:00 4 июня.

Согласно сообщению молдавского портала Newsmaker, с запросом в Конституционный суд в конце января обратились десять депутатов во главе с Михаем Гимпу.

В своем запросе парламентарии просят проверить на соответствие Конституции положения закона 1989 года о функционировании языков, которое наделяет русский язык статусом языка межнационального общения в Молдове. Они также требуют аннулировать все упоминания русского языка в законах. В частности, обязательство переводить на русский язык принятые законы, другие документы, а также право граждан обращаться на русском в органы власти и получать ответ также на русском языке.

Свое обращение молдавские депутаты аргументируют тем, что закон о функционировании языков был принят в других исторических реалиях, когда еще существовал Советский Союз. Сегодня они считают это анахронизмом, а русский язык, имея особый статус, конкурирует с государственным. Они также указывают, что этнические русские составляют лишь около 4%, поэтому статус русского языка "не обоснован" и "ущемляет" языки других меньшинств, способствуя их русификации.

Напомним, в апреле суд Видземского предместья Риги (Латвия) дал санкцию на арест руководителя незарегистрированной организации "Конгресс неграждан" Александра Гапоненко по подозрению в действиях, направленных против государства.

Гапоненко является представителем Штаба защиты русских школ.

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Теги публикации: Молдова, русский язык, статус  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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