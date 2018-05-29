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У Молдові мають намір позбавити російську мову особливого статусу

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 11:39
Фото: Конституційний суд Молдови (constcourt.md)
Фото: Конституційний суд Молдови (constcourt.md)

Конституційний суд країни розгляне звернення кількох депутатів 4 червня

Конституційний суд Молдови 4 червня розгляне запит депутатів Ліберальної партії, що вимагають визнати неконституційним положення про статус російської мови як мови міжнаціонального спілкування в країні. Про це йдеться в повідомленні на сайті Конституційного суду Молдови.

Як повідомляється, засідання суду заплановано на 14:00 4 червня.

Згідно з повідомленням молдавського порталу Newsmaker, з запитом в Конституційний суд наприкінці січня звернулися десять депутатів на чолі з Міхаєм Гімпу.

У своєму запиті парламентарії просять перевірити на відповідність Конституції положення закону 1989 року про функціонування мов, яке наділяє російську мову статусом мови міжнаціонального спілкування в Молдові. Вони також вимагають анулювати всі згадки російської мови в законах. Зокрема, зобов'язання перекладати на російську мову прийняті закони, інші документи, а також право громадян звертатися російською в органи влади та отримувати відповідь також російською мовою.

Своє звернення молдавські депутати аргументують тим, що закон про функціонування мов був прийнятий в інших історичних реаліях, коли ще існував Радянський Союз. Сьогодні вони вважають анахронізмом, а російська мова, маючи особливий статус, конкурує з державним. Вони також вказують, що етнічні росіяни складають лише близько 4%, тому статус російської мови "не обґрунтований" і "утискає" мови інших меншин, сприяючи їх русифікації.

Нагадаємо, в квітні суд Видземского пасовиська Риги (Латвія) дав санкцію на арешт керівника незареєстрованої організації "Конгрес негромадян" Олександра Гапоненко за підозрою в діях, спрямованих проти держави.

Гапоненко є представником Штабу захисту російських шкіл.

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Теги публікації: Молдова, русский язык, статус  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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