В Молдове Конституционный суд отменил закон, расширяющий права русского языка

Конституционный суд Молдовые признал несоответствующим Конституции закон "О функционировании языков на территории Молдовы". В нем были расширены права использования русского языка в стране.

Об этом сообщает Newsmaker.md.

Сегодня, 21 января, суд рассмотрел запросы депутатов парламента насчет конституционности закона, принятого 16 декабря. В нем предусматривалось, что люди в Молдове смогут обращаться в органы государственной власти, госучреждения, предприятия и организации на государственном или русском языке.

Также предполагалось, что госслужащих могут обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском и предоставлять информацию на том языке, на котором написано заявление.

Депутаты Октавиана Цыку и Дину Плынгэу призывали суд признать закон неконституционным, поскольку он "подрывает основы Конституции", приравнивая русский язык к румынскому.

В свою очередь, и.о. министра юстиции Фадей Нагачевский и глава юридической комиссии парламента Василий Боля настаивали на отклонение ходатайства депутатов, считая их "недопустимыми".

В итоге суд принял аргументы депутатов и признал закон о расширении прав русского языка неконституционным. При оглашении решения глава КС Домника Маноле сообщила, что у судьи Владимира Цуркана было особое мнение по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что власти Молдовы продлили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения до 15 февраля. В прошлый раз НС объявили с 30 ноября до 15 января.