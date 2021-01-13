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Молдова продолжила чрезвычайную ситуацию до середины февраля

Кишинев, Среда 13 января 2021 15:37
Молдова продолжила чрезвычайную ситуацию до середины февраля
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 13 января, власти Молдовы продлили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения до 15 февраля. В прошлый раз НС объявили с 30 ноября до 15 января.

Об этом сообщает NewsMaker.

Таким образом, в стране до середины февраля продлится запрет на работу ночных клубов и караоке. Рестораны и кафе смогут работать с 7 до 22 часов, а ночью - только на доставку.

Кроме того, в этот период театры смогут работать при заполнении зала лишь на 50%, однако кинотеатры будут закрыты. Сохранится запрет посещать парки развлечений, зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Власти не запрещали празднования до 50 человек, но такие собрания нельзя проводить возле публичных и учебных учреждений или больниц. Также с 16 января национальным спортивным федерациям позволили проводить соревнования без зрителей, а школам - олимпиады.

Вместе с тем в Молдове продлили запрет на въезд иностранцев из стран "красной" зоны.

Напомним, в феврале Молдова намерена начать массовую вакцинацию от коронавируса. Она будет бесплатной и пройдет в три этапа.

Кроме того, Румыния предоставит Молдове партию вакцины от COVID с того объема, который получает в рамках Евросоюза. На сегодня речь идет о 200 тысяч доз.

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