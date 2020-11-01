В Молдове в день выборов произошла кибератака на сотрудников МВД

Служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией при Министерстве внутренних дел Молдовы зафиксировали кибератаку против министра внутренних дел Павла Войку. Также кибератаки были осуществлены и на других сотрудников министерства.

Об этом сообщает молдавское издание "Молдпрес".

Атака происходила в виде чрезмерных телефонных звонков с нескольких номеров. Целью кибератаки была блокировки сети абонента.

Оператор мобильной сети подтвердил, что кибератака на сотрудников министерства происходила из-за границы.

Теперь правоохранительные органы планируют возбудить дело за несанкционированный доступ к телекоммуникационным сетям и услугам. Хакерам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Отметим, сегодня в Молдове проходят президентские выборы. Центризбирком уже признал выборы состоявшимися.

Напомним, США готовятся к масштабной кибератаки на систему здравоохранения.

Кроме того, в Украине накануне местных выборов спецслужбы разоблачили деятельность трех ботоферм.