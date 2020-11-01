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У Молдові в день виборів сталася кібератака на співробітників МВС

Автор: Дмитро Левицький

Служба внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією при Міністерстві внутрішніх справ Молдови зафіксували кібератаку проти міністра внутрішніх справ Павла Войку. Також кібератаки було здійснено й на інших співробітників міністерства.

Про це повідомляє молдовське видання "Молдпрес".

Атака відбувалася у вигляді надмірних телефонних дзвінків з декількох номерів. Метою кібератаки було блокування мережі абонента.

Оператор мобільної мережі підтвердив, що кібератака на співробітників міністерства відбувалася з-за кордону.

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Тепер правоохоронні органи планують порушити справу за несанкціонований доступ до телекомунікаційних мереж та послуг. Хакерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Зазначимо, сьогодні у Молдові відбувають президентські вибори. Центрвиборчком вже визнав вибори такими, що відбулися.

Нагадаємо, США готуються до масштабної кібератаки на систему охорони здоров'я.

Крім того, в Україні напередодні місцевих виборів спецслужби викрили діяльність трьох ботоферм.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниМолдовакібератака