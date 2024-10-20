Молдова звинуватила росіян у створенні штучних черг на виборчих дільницях

На виборах президента Молдови та конституційному референдумі про європейську інтеграцію в Росії відкрили лише дві виборчі дільниці. Центральна виборча комісія пропонувала відкрити п'ять дільниць, але в міністерстві закордонних справ визнали неможливим "з логістичного погляду" організувати вибори на всіх п'яти дільницях.

У МЗС заявили, що виборчі дільниці в Росії відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюють у звичайному режимі. Але російські ЗМІ та Telegram-канали опублікували відео черг до виборчих дільниць у Росії, які відкриті в будівлі посольства Молдови в Москві.

"Міністерство передбачало можливе скупчення людей унаслідок спроб організувати незаконне транспортування виборців до дільниць. Під час підготовки до виборів ми попередили російську владу про спроби деяких груп організовано доставляти громадян до дільниць, розташованих у нашому посольстві в Москві. Тому вважаємо, що скупчення людей біля цих двох дільниць у Росії створили штучно, щоб поставити під загрозу виборчий процес", - сказали у МЗС.

У міністерстві також підкреслили, що виборчі дільниці в Москві оснащені максимальним числом бюлетенів - по 5000 для кожної дільниці.