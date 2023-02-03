Молдова зняла заборону на експорт електроенергії

У Молдові знову дозволили експортувати електроенергію до інших країн. Там скасували відповідну заборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Як зазначає видання, рішення про відновлення експорту було ухвалено під час засідання Національного агентства регулювання в енергетиці (НАРЕ) у п'ятницю, 3 лютого.
У НАРЕ нагадали, що рішення призупинити експорт електроенергії було ухвалено через її дефіцит.
"Зараз таких передумов немає, тому вважаємо за доцільне скасувати рішення про заборону експорту і дозволити експортерам, які мають надлишки енергії, продавати її за регульованими цінами", - наголошують в агентстві.
Варто зауважити, що заборону на експорт електроенергії в Молдові запровадили 15 жовтня 2022 року.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що Україна з січня 2023 року розпочала імпорт невеликих обсягів електроенергії.
Також ми писали, що, на думку експертів, імпорт електроенергії суттєво не покращить ситуацію зі світлом в Україні до кінця опалювального сезону.
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