Молдова запустит обновленный поезд Кишинев-Одесса

Обновленный поезд запустят с 30 марта

Молдова с 30 марта 2018 года планирует запустить обновленный поезд Кишинев-Одесса. Об этом заявил глава "Железных дорог Молдовы" Юрие Топалэ, передает местное издание newsmaker.md.

По словам Топалэ, с 30 марта начнет курсировать модернизованный поезд Кишинев-Одесса. В то же время дополнительных подробностей он не сообщил. По данным молдавских СМИ, данный поезд должен был начать курсировать двумя неделями ранее, но украинская сторона отложила запуск.

Также сообщается, что поезд Кишинев-Одесса на данный момент ходит только по выходным. По данному маршруту ездит локомотив с четырьмя вагонами.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда на Пасху. В частности, новые поезда будут курсировать на популярных направлениях Харьков - Ужгород, Черкассы - Львов, Днепр - Одесса и Константиновка - Одесса. В целом на начало апреля уже назначены 8 дополнительных поездов.