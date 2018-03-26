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Молдова запустит обновленный поезд Кишинев-Одесса

НовостиОбщество    26.03.2018 - 15:07
Фото: поезд "Железных дорог Молдовы" (wikimedia.org Gikü)
Фото: поезд "Железных дорог Молдовы" (wikimedia.org Gikü)

Обновленный поезд запустят с 30 марта

Молдова с 30 марта 2018 года планирует запустить обновленный поезд Кишинев-Одесса. Об этом заявил глава "Железных дорог Молдовы" Юрие Топалэ, передает местное издание newsmaker.md.

По словам Топалэ, с 30 марта начнет курсировать модернизованный поезд Кишинев-Одесса. В то же время дополнительных подробностей он не сообщил. По данным молдавских СМИ, данный поезд должен был начать курсировать двумя неделями ранее, но украинская сторона отложила запуск.

Также сообщается, что поезд Кишинев-Одесса на данный момент ходит только по выходным. По данному маршруту ездит локомотив с четырьмя вагонами.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда на Пасху. В частности, новые поезда будут курсировать на популярных направлениях Харьков - Ужгород, Черкассы - Львов, Днепр - Одесса и Константиновка - Одесса. В целом на начало апреля уже назначены 8 дополнительных поездов.

 

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Теги публикации: Одесса, поезд, Молдова, Кишинев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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