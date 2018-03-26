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Молдова запустить оновлений поїзд Кишинів-Одеса

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 15:07
Фото: поїзд "Залізниць Молдови" (wikimedia.org Gikü)
Фото: поїзд "Залізниць Молдови" (wikimedia.org Gikü)

Оновлений поїзд запустять з 30 березня

Молдова з 30 березня 2018 року планує запустити оновлений поїзд Кишинів-Одеса. Про це заявив глава "Залізниці Молдови" Юріє Топале, передає місцеве видання newsmaker.md.

За словами Топале, з 30 березня почне курсувати модернізований поїзд Кишинів-Одеса. У той же час додаткових подробиць він не повідомив. За даними молдавських ЗМІ, даний поїзд мав почати курсувати двома тижнями раніше, але українська сторона відклала запуск.

Також повідомляється, що поїзд Кишинів-Одеса на даний момент ходить тільки по вихідним. За даним маршрутом їздить локомотив із чотирма вагонами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила ще 4 додаткові потяги на Великдень. Зокрема, нові поїзди курсуватимуть на популярних напрямках Харків - Ужгород, Черкаси - Львів, Дніпро - Одеса, Костянтинівка - Одеса. В цілому на початок квітня вже призначено 8 додаткових поїздів.

 

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Теги публікації: Одеса, поезд, Молдова, Кишинев  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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