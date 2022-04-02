UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Молдова не заметила в Приднестровье мобилизацию войск РФ

Фото: Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску (twitter.com/nicupopescu)
Автор: Антон Федорцив

Министерство иностранных дел Молдовы не подтвердило информацию о мобилизации российских войск в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter МИД Молдовы.

"На данный момент нет информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровье. Власть продолжает мониторинг и обмен информацией с нашими партнерами с целью обеспечения безопасности наших граждан", - говорится в заявлении.

Ранее Генштаб ВСУ обвинил российский контингент в Приднестровье в подготовке провокаций на границе с Украиной. В частности, зафиксирована передислокация для демонстрации готовности к наступлению и, вероятно, боевых действий против Украины.

Непризнанное Приднестровье контролирует участки украино-молдовской границы с Винницкой и Одесской областями. В Одесской ОВА пообещали учесть новую угрозу из региона.

К слову, в Офисе президента объяснили мотивы введения в Сумскую область войск РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваПриднестровьеВС РФВторжение России в УкраинуВойна России против Украины