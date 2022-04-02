Молдова не помітила в Придністров'ї мобілізації військ РФ

Міністерство закордонних справ Молдови не підтвердило інформацію про мобілізацію російських військ у невизнаному Придністров'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter МЗС Молдови .

"На цей момент немає інформацію, що підтверджувала б мобілізацію військ у Придністров'ї. Влада продовжує монітринг і обмін інформацією з нашими партнерами з метою гаратування безпеки наших громадян", – ідеться в заяві.

Раніше Генштаб ЗСУ звинуватив російський контингент у Придністров'ї в підготовці провокацій на кордоні з Україною. Зокрема, зафіксовано передислокацію для демонстрації готовності до наступу і, ймовірно, бойових дій проти України.

Невизнане Придністров'я контролює ділянки українсько-молдовського кордону на межі з Вінницькою та Одеською областями. В Одеській ОВА пообіцяли врахувати нову загрозу з регіону.