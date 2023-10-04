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Молдова заборонить участь у виборах представникам проросійської партії "Шор"

Фото: Ілан Шор, проросійський політик Молдови (facebook.com/ilanshorofficial)
Автор: Сергій Пишкін

В Молдові заборонять участь у виборах для представників забороненої проросійської партії "Шор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника парламенту країни Ігор Гросу, якого цитує News Maker.

За словами Гросу, парламент, сьогодні, 4 жовтня, затвердить поправки до Кодексу про вибори, які заборонять представникам партії "Шор" брати участь у виборах. 

Також депутати планують ухвалити поправки, завдяки яким можна буде уточнювати список осіб, які не матимуть права брати участь у виборчій кампанії.

"Конституційний суд ясно дав це зрозуміти, коли визнав злочинне угруповання "Шор" неконституційним. Злочинні угруповання загрожують національній безпеці та процесу вільних та справедливих виборів", - пояснив Гросу. 

Ілан Шор 

Проросійський молдавський політик, партія якого організовує протести проти чинної проєвропейської влади в Молдові.  

У 2017 році політика було засуджено Кишинівським судом до 7 років і 6 місяців позбавлення волі у справі про "крадіжку мільярда доларів" з банківської системи Республіки Молдова. Втім, рішення було оскаржено, а Шора було поміщено під судовий контроль. Після зміни влади у 2019 році - проросійський політик втік з країни. 

26 жовтня 2022 року США й Британія запровадили санкції проти Шора через його зв'язки з російським урядом.

 

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