Молдова заборонить участь у виборах представникам проросійської партії "Шор"

За словами Гросу, парламент, сьогодні, 4 жовтня, затвердить поправки до Кодексу про вибори, які заборонять представникам партії "Шор" брати участь у виборах.

Також депутати планують ухвалити поправки, завдяки яким можна буде уточнювати список осіб, які не матимуть права брати участь у виборчій кампанії.

"Конституційний суд ясно дав це зрозуміти, коли визнав злочинне угруповання "Шор" неконституційним. Злочинні угруповання загрожують національній безпеці та процесу вільних та справедливих виборів", - пояснив Гросу.

Ілан Шор

Проросійський молдавський політик, партія якого організовує протести проти чинної проєвропейської влади в Молдові.

У 2017 році політика було засуджено Кишинівським судом до 7 років і 6 місяців позбавлення волі у справі про "крадіжку мільярда доларів" з банківської системи Республіки Молдова. Втім, рішення було оскаржено, а Шора було поміщено під судовий контроль. Після зміни влади у 2019 році - проросійський політик втік з країни.

26 жовтня 2022 року США й Британія запровадили санкції проти Шора через його зв'язки з російським урядом.