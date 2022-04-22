Молдова вызвала посла РФ из-за военных планов "выйти к Приднестровью"

Молдовский МИД принял во внимание заявление представителя Минобороны России. Как следствие, в министерство вызван посол РФ в Молдове.

Молдовские власти заявили о глубокой обеспокоенности заявлениями российского чиновника. Их назвали необоснованными и идущими вразрез с позицией России по поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Во время разговора с послом МИД довел до сведения РФ, что молдовской конституцией предусмотрен нейтральный статус государства. Кишинев стремится к соблюдению этого принципа всеми субъектами международного права, в том числе и Россией.

Ранее российский генерал-майор Миннекаев назвал целями войны РФ против Украины захват южных областей, создание сухопутного коридора в Крым и выход к непризнанному Приднестровью. Там российские войска собираются защищать население от "притеснения русскоязычных".