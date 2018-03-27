Молдова выслала трех российских дипломатов

Додон назвал это "коллективным антироссийским демаршем" и провокацией

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сегодня, 27 марта, сообщило о высылке из страны трех российских дипломатов. Об этом говорится на сайте ведомства.

В свою очередь, президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook сообщил, что "крайне возмущен" таким решением правительства.

"Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", - написал Додон.

Он отметил, что у Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы делать подобные шаги из принципа блочной солидарности.

"Хочу напомнить, что целый ряд стран - членов НАТО, как Словакия и Турция, а также член Евросоюза Австрия - отказались принимать участие в этом коллективном антироссийском демарше", - отметил он.

Додон заявил, что сделает все возможное, чтобы молдавско-российские отношения не пострадали от "антироссийской провокации правительства Молдовы".

Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту... Опубликовано Igor Dodon 27 март 2018 г.

Напомним, на данный момент из-за дела об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля российских дипломатов высылают 25 стран, в том числе и Украина.