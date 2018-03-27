Молдова вислала трьох російських дипломатів

Додон назвав це "колективним антиросійським демаршем" та провокацією

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови сьогодні, 27 березня, повідомило про вислання з країни трьох російських дипломатів. Про це йдеться на сайті відомства.

У свою чергу, президент Молдови Ігор Додон на своїй сторінці у Facebook повідомив, що "вкрай обурений" таким рішенням уряду.

"Вкрай обурений рішенням уряду Молдови про висилку з країни російських дипломатів. Категорично засуджую цю чергову антиросійську провокацію" - написав Додон.

Він зазначив, що у Молдови немає ніяких союзницьких зобов'язань перед Великобританією та іншими членами НАТО для того, щоб робити подібні кроки з принципу блокової солідарності.

"Хочу нагадати, що ціла низка країн - членів НАТО, такі як Словаччина і Туреччина, а також член Євросоюзу Австрія - відмовилися брати участь в цьому колективному антиросійський демарш", - зазначив він.

Додон заявив, що зробить все можливе, щоб молдавсько-російські відносини не постраждали від "антиросійської провокації уряду Молдови".

Крайне возмущён решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту... Опубліковано Igor Dodon 27 березень 2018 р.

Нагадаємо, наразі через справу про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля російських дипломатів висилають 25 країн, у тому числі і Україна.