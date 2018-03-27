Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Молдова вислала трьох російських дипломатів

НовиниПолітика    27.03.2018 - 18:32
Фото: прапор Молдови (flickr.com/Frank)
Фото: прапор Молдови (flickr.com/Frank)

Додон назвав це "колективним антиросійським демаршем" та провокацією

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови сьогодні, 27 березня, повідомило про вислання з країни трьох російських дипломатів. Про це йдеться на сайті відомства.

У свою чергу, президент Молдови Ігор Додон на своїй сторінці у Facebook повідомив, що "вкрай обурений" таким рішенням уряду.

"Вкрай обурений рішенням уряду Молдови про висилку з країни російських дипломатів. Категорично засуджую цю чергову антиросійську провокацію" - написав Додон.

Він зазначив, що у Молдови немає ніяких союзницьких зобов'язань перед Великобританією та іншими членами НАТО для того, щоб робити подібні кроки з принципу блокової солідарності.

"Хочу нагадати, що ціла низка країн - членів НАТО, такі як Словаччина і Туреччина, а також член Євросоюзу Австрія - відмовилися брати участь в цьому колективному антиросійський демарш", - зазначив він.

Додон заявив, що зробить все можливе, щоб молдавсько-російські відносини не постраждали від "антиросійської провокації уряду Молдови".

Крайне возмущён решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту...

Опубліковано Igor Dodon 27 березень 2018 р.

Нагадаємо, наразі через справу про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля російських дипломатів висилають 25 країн, у тому числі і Україна.

Болгарія відкликала свого посла в Росії для консультацій Ірландія вислала російського дипломата
Темы: Справа Скрипаля    Теги публікації: Молдова, отравление, дипломатические отношения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top