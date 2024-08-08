Молдова ввела режим тривоги в газовому секторі через бойові дії у Курській області

Бої у Курській області

Нагадаємо, 6 серпня росіяни звинувачують українських військових у "прориві" кордону в Курській області. Там вже третій день тривають бої.

У російських Telegram-каналах повідомляють, що Україна нібито взяла під контроль кілька населених пунктів і просувається вперед. Тим часом Росія, ймовірно, втратила контроль над 350 квадратними кілометрами своєї території.

Варто зазначити, що українська влада та військові наразі не підтверджували своєї причетності до події у Курській області.

Детальніше про ситуацію в російському регіоні станом на вечір 8 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

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