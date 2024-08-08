Молдова ввела режим тревоги в газовом секторе из-за боевых действий в Курской области

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела в стране режим тревоги в газовом секторе. Причина - риск перебоев поставок газа из-за военных действий в Курской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Как сообщается, комиссия ознакомилась с представленной Министерством энергетики информацией о потенциальном риске перебоев в поставке газа в результате военных действий в районе газоизмерительной станции Суджа, через которую газ поступает и в Молдову.
В результате было решено принять превентивные меры обеспечения энергетической безопасности страны.
"Члены комиссии констатировали, что нет никаких сбоев или серьезных рисков сбоев. Введение режима тревоги даст ответственным учреждениям необходимые рычаги для тщательного мониторинга и оперативного вмешательства, если возникнет такая потребность", - говорится в решении комиссии.
Напомним, 6 августа россияне обвинили украинских военных в "прорыве" границы в Курской области. Там уже третий день идут бои.
В российских Telegram-каналах сообщают, что Украина якобы взяла под контроль несколько населённых пунктов и продвигается вперед. Тем временем Россия, вероятно, потеряла контроль над 350 квадратными километрами своей территории.
Стоит отметить, что украинские власти и военные пока не подтверждали свою причастность к событиям в Курской области.
Подробнее о ситуации в российском регионе по состоянию на вечер 8 августа - в материале РБК-Украина.
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