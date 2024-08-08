RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Молдова ввела режим тревоги в газовом секторе из-за боевых действий в Курской области

Фото: Молдова ввела режим тревоги в газовом секторе из-за боевых действий в Курской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела в стране режим тревоги в газовом секторе. Причина - риск перебоев поставок газа из-за военных действий в Курской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Как сообщается, комиссия ознакомилась с представленной Министерством энергетики информацией о потенциальном риске перебоев в поставке газа в результате военных действий в районе газоизмерительной станции Суджа, через которую газ поступает и в Молдову.

В результате было решено принять превентивные меры обеспечения энергетической безопасности страны.

"Члены комиссии констатировали, что нет никаких сбоев или серьезных рисков сбоев. Введение режима тревоги даст ответственным учреждениям необходимые рычаги для тщательного мониторинга и оперативного вмешательства, если возникнет такая потребность", - говорится в решении комиссии.

Бои в Курской области

Напомним, 6 августа россияне обвинили украинских военных в "прорыве" границы в Курской области. Там уже третий день идут бои.

В российских Telegram-каналах сообщают, что Украина якобы взяла под контроль несколько населённых пунктов и продвигается вперед. Тем временем Россия, вероятно, потеряла контроль над 350 квадратными километрами своей территории.

Стоит отметить, что украинские власти и военные пока не подтверждали свою причастность к событиям в Курской области.

Подробнее о ситуации в российском регионе по состоянию на вечер 8 августа - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМолдоваКурская областьГаз