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Молдова ввела режим тривоги в газовому секторі через бойові дії у Курській області

Молдова, Четвер 08 серпня 2024 22:33
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Молдова ввела режим тривоги в газовому секторі через бойові дії у Курській області Фото: Молдова ввела режим тривоги в газовому секторі через бойові дії у Курській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ввела в країні режим тривоги у газовому секторі. Причина - ризик перебоїв постачання газу через військові дії у Курській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Як повідомляється, комісія ознайомилася з поданою Міністерством енергетики інформацією про потенційний ризик перебоїв у постачанні газу внаслідок військових дій у районі газовимірювальної станції Суджа, через яку газ надходить і до Молдови.

У результаті було вирішено вжити превентивних заходів забезпечення енергетичної безпеки країни.

"Члени комісії констатували, що наразі немає жодних збоїв чи серйозних ризиків збоїв. Введення режиму тривоги дасть відповідальним установам необхідні важелі для ретельного моніторингу та оперативного втручання, якщо виникне така потреба", - йдеться у рішенні комісії.

Бої у Курській області

Нагадаємо, 6 серпня росіяни звинувачують українських військових у "прориві" кордону в Курській області. Там вже третій день тривають бої.

У російських Telegram-каналах повідомляють, що Україна нібито взяла під контроль кілька населених пунктів і просувається вперед. Тим часом Росія, ймовірно, втратила контроль над 350 квадратними кілометрами своєї території.

Варто зазначити, що українська влада та військові наразі не підтверджували своєї причетності до події у Курській області.

Детальніше про ситуацію в російському регіоні станом на вечір 8 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

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