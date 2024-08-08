Молдова ввела режим тревоги в газовом секторе из-за боевых действий в Курской области

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела в стране режим тревоги в газовом секторе. Причина - риск перебоев поставок газа из-за военных действий в Курской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

"Члены комиссии констатировали, что нет никаких сбоев или серьезных рисков сбоев. Введение режима тревоги даст ответственным учреждениям необходимые рычаги для тщательного мониторинга и оперативного вмешательства, если возникнет такая потребность", - говорится в решении комиссии.

В результате было решено принять превентивные меры обеспечения энергетической безопасности страны.

Как сообщается, комиссия ознакомилась с представленной Министерством энергетики информацией о потенциальном риске перебоев в поставке газа в результате военных действий в районе газоизмерительной станции Суджа, через которую газ поступает и в Молдову.

Бои в Курской области

Напомним, 6 августа россияне обвинили украинских военных в "прорыве" границы в Курской области. Там уже третий день идут бои.

В российских Telegram-каналах сообщают, что Украина якобы взяла под контроль несколько населённых пунктов и продвигается вперед. Тем временем Россия, вероятно, потеряла контроль над 350 квадратными километрами своей территории.

Стоит отметить, что украинские власти и военные пока не подтверждали свою причастность к событиям в Курской области.

Подробнее о ситуации в российском регионе по состоянию на вечер 8 августа - в материале РБК-Украина.

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