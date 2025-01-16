ua en ru
Чт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Молдова ввела нову вимогу для водіїв при в'їзді на територію країни: що зміниться

Четвер 16 січня 2025 12:45
UA EN RU
Молдова ввела нову вимогу для водіїв при в'їзді на територію країни: що зміниться Ілюстративне фото: Молдова ввела нову вимогу для водіїв при в'їзді на територію країни (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Молдова змінила правила перетину кордону іноземними водіями. Було введено норму, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"У дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію їхньої держави (вимога Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Уряду РМ від 13.05.2009 №357)", - сказано у повідомленні.

У разі відсутності цього документа прикордонники Молдови відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна та Молдова мають безвізовий режим, тому для перетину кордону потрібно мати при собі лише дійсний біометричний чи звичайний закордонний паспорт, а також дотриматися митних правил перевезення товарів. Українці без статусу біженця можуть перебувати в Молдові до 90 днів протягом 180 днів без візи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Кордон з Україною
NEWS
Зеленський зробив заяву про ситуацію на фронті
Зеленський зробив заяву про ситуацію на фронті
DAILY
Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ