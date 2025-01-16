Молдова ввела нову вимогу для водіїв при в'їзді на територію країни: що зміниться

Молдова змінила правила перетину кордону іноземними водіями. Було введено норму, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"У дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію їхньої держави (вимога Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Уряду РМ від 13.05.2009 №357)", - сказано у повідомленні.

У разі відсутності цього документа прикордонники Молдови відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна та Молдова мають безвізовий режим, тому для перетину кордону потрібно мати при собі лише дійсний біометричний чи звичайний закордонний паспорт, а також дотриматися митних правил перевезення товарів. Українці без статусу біженця можуть перебувати в Молдові до 90 днів протягом 180 днів без візи.