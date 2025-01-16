Молдова ввела новое требование для водителей при въезде на территорию страны: что изменится
Молдова изменила правила пересечения границы иностранными водителями. Была введена норма, которая обязывает водителей с собой иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"В действие вступила норма, которая обязывает водителей с собой иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства при въезде на территорию их государства (требование Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РМ от 13.05.2009 №357)", - сказано в сообщении.
В случае отсутствия этого документа пограничники Молдовы будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны.
Напомним, ранее мы писали о том, что Украина и Молдова имеют безвизовый режим, поэтому для пересечения границы нужно иметь при себе только действительный биометрический или обычный загранпаспорт, а также соблюсти таможенные правила перевозки товаров. Украинцы без статуса беженца могут находиться в Молдове до 90 дней в течение 180 дней без визы.
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