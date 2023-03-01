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Молдова відповіла на звинувачення Захарової щодо "провокацій" України біля Придністров'я

Фото: Молдова відповіла Росії щодо нібито підготовку Україною провокацій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Молдова заперечує звинувачення Росії про нібито підготовку Україною провокацій біля невизнаного Придністров'я з використанням "радіоактивних речовин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

В уряді Молдови назвали брехнею звинувачення представниці Міністерства іноземних справ РФ Марії Захарової щодо України.

"Держустанови відслідковують ситуацію і не підтверджують інформацію, що розповсюджується російською стороною", - йдеться у повідомленні.

Крім того, влада Молдови закликає громадян зберігати спокій та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, сьогодні представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Україна нібито отримала небезпечні радіоактивні речовини та готує "провокації".

Вона вигадала загрозу зараження території, а також небезпеку для інших держав і невизнаного Придністров'я.

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МолдоваРосійська ФедераціяМЗС УкраїниМария Захарова