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Молдова ответила на обвинения Захаровой о "провокациях" Украины у Приднестровья

Фото: Молдова ответила России на якобы подготовку Украиной провокаций (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Молдова отрицает обвинения России о якобы подготовке Украиной провокаций у непризнанного Приднестровья с использованием "радиоактивных веществ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

В правительстве Молдовы назвали ложью обвинения представительницы Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой в отношении Украины.

"Государства отслеживают ситуацию и не подтверждают распространяемую российской стороной информацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти Молдовы призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, сегодня представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина якобы получила опасные радиоактивные вещества и готовит "провокации".

Она придумала угрозу заражения территории, а также опасность для других государств и непризнанного Приднестровья.

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МолдоваРоссийская ФедерацияМИД УкраиныМария Захарова