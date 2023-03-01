Молдова ответила на обвинения Захаровой о "провокациях" Украины у Приднестровья

В правительстве Молдовы назвали ложью обвинения представительницы Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой в отношении Украины.

"Государства отслеживают ситуацию и не подтверждают распространяемую российской стороной информацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти Молдовы призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, сегодня представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина якобы получила опасные радиоактивные вещества и готовит "провокации".

Она придумала угрозу заражения территории, а также опасность для других государств и непризнанного Приднестровья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.