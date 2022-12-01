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Молдова відмовиться від виборчих бюлетенів російською мовою

Новость на русском →
Молдова, Четвер 01 грудня 2022 14:46
Молдова відмовиться від виборчих бюлетенів російською мовою Фото: Молдова відмовиться від виборчих бюлетенів російською мовою (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Парламент Молдови у першому читанні схвалив новий Виборчий кодекс, який передбачає друк бюлетенів лише румунською мовою. Російською мовою будуть друкуватися лише інформаційні виборчі матеріали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRN.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Павло Постіка зазначив, що бюлетень міститиме просту інформацію, яку може прочитати будь-яка особа, яка має громадянство Молдови.

До того ж, на виборчих дільницях будуть розміщені інформаційні матеріали, надруковані всіма мовами національних меншин, які пояснюватимуть виборчий процес, зокрема, і російською.

Постіка зазначив, що виборча інституція подбає про те, щоб через інформаційні матеріали нацменшинам роз’яснював процес голосування. Також на дільниці буде забезпечений переклад для тих, хто не розуміє румунської мови.

"Коли ми знаємо, що в населеному пункті проживають громадяни певної меншини, ми надамо інформаційні матеріали цією мовою, але не бюлетені. Я думаю, що будь-якому громадянину Республіки Молдова досить просто прочитати ім’я та прізвище кандидата та назву політичної партії, в бюлетені немає іншої інформації, окрім назви, що це бюлетень, тип виборів, президентські, парламентські, загальні місцеві або референдум і дата", - сказав він.

Окрім того, проєкт нового Виборчого кодексу передбачає, що у виняткових ситуаціях на окремих дільницях голосування може проходити два дні поспіль - в суботу та неділю.

Кодекс також передбачає скорочення кількості членів Центральної виборчої комісії з 9 до 7 осіб. Таким чином, 2 члени ЦВК можуть бути делеговані урядом, 2 - Верховною Радою, ще 2 - ЦВК і один член буде делегований президентом Молдови.

Нагадаємо, у 2021 році Конституційний суд Молдови скасував закон, який розширює права використання російської мови в країні.

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