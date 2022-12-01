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Молдова откажется от избирательных бюллетеней на русском языке

Новина українською →
Молдова, Четверг 01 декабря 2022 14:46
Молдова откажется от избирательных бюллетеней на русском языке Фото: Молдова откажется от избирательных бюллетеней на русском языке (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Парламент Молдовы в первом чтении одобрил новый Избирательный кодекс, предусматривающий печать бюллетеней только на румынском языке. На русском языке будут печататься только информационные избирательные материалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRN.

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Павел Постика отметил, что бюллетень будет содержать простую информацию, которую может прочитать любой человек, имеющее гражданство Молдовы.

К тому же, на избирательных участках будут размещены информационные материалы, напечатанные на всех языках национальных меньшинств, которые будут объяснять избирательный процесс, в том числе и на русском.

Постика отметил, что избирательный институт позаботится о том, чтобы через информационные материалы нацменьшинствам разъяснялся процесс голосования. Также на участке будет обеспечен перевод для тех, кто не понимает румынский язык.

"Когда мы знаем, что в населенном пункте проживают граждане определенного меньшинства, мы предоставим информационные материалы на этом языке, но не бюллетени. Я думаю, что любому гражданину Республики Молдова достаточно просто прочесть имя и фамилию кандидата и название политической партии, в бюллетени нет другой информации, кроме названия, что это бюллетень, тип выборов, президентские, парламентские, общие местные или референдум и дата", - сказал он.

Кроме того, проект нового Избирательного кодекса предусматривает, что в исключительных ситуациях на отдельных участках голосование может проходить два дня подряд - в субботу и воскресенье.

Кодекс также предусматривает сокращение числа членов Центральной избирательной комиссии с 9 до 7 человек. Таким образом, 2 члена ЦИК могут быть делегированы правительством, 2 - Верховной Радой, еще 2 - ЦИК и один член будет делегирован президентом Молдавии.

Напомним, в 2021 году Конституционный суд Молдовы отменил закон, расширяющий права использования русского языка в стране.

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