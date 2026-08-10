Молдова відкликає свого посла з РФ після інциденту з падінням дрона

У дипломатичному відомстві наголосили, що рішуче засуджують інцидент, який стався в населеному пункті Крокмаз Штефан-Водаського району.

Саме там літальний апарат типу "дрон-ракета" не лише впав, а й також вибухнув.

"Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова і поставив під загрозу безпеку наших громадян", - вказано в заяві МЗС країни.

Окрім того, там нагадали, що Кишинів засуджує загарбницьку війну Російської Федерації проти України та її наслідки для безпеки всього регіону.

"У цьому контексті Міністерство закордонних справ відкликає посла Республіки Молдови в Москві для консультацій", - підсумували у відомстві.