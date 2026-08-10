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Молдова отзывает своего посла из РФ после инцидента с падением дрона

14:45 10.08.2026 Пн
1 мин
Что известно о беспилотнике, который взорвался на территории республики?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Вполне вероятно, это был "дрон-ракет" (Stefan Voda)

Власти Молдовы осуждают нарушение воздушного пространства их страны, в результате которого возле населенного пункта Крокмаз Штефан-Водского района разразился дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Молдовы.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решительно осуждают инцидент, произошедший в населенном пункте Крокмаз Штефан-Водасского района.

Именно там летательный аппарат типа "дрон-ракета" не только упал, но и взорвался.

"Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан", - сказано в заявлении МИД страны.

Кроме того, там напомнили, что Кишинев осуждает захватническую войну Российской Федерации против Украины и ее последствия для безопасности всего региона.

"В этом контексте Министерство иностранных дел отзывает посла Республики Молдовы в Москве для консультаций", - подытожили в ведомстве.

Что известно о падении дрона в Молдове

9 августа в Молдове раздался мощный взрыв, после которого вспыхнула сухая растительность.

Чуть позже на месте происшествия обнаружили фрагменты боевого беспилотника. Согласно данным полиции в результате падения объекта и его возгорания никто не пострадал.

В полиции Молдовы заявили, что взорвавшийся на территории страны аппарат 9 августа является первым такого типа - его характеризуют как "дрон-ракету".

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