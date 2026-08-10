Молдова отзывает своего посла из РФ после инцидента с падением дрона

Власти Молдовы осуждают нарушение воздушного пространства их страны, в результате которого возле населенного пункта Крокмаз Штефан-Водского района разразился дрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Молдовы.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решительно осуждают инцидент, произошедший в населенном пункте Крокмаз Штефан-Водасского района.
Именно там летательный аппарат типа "дрон-ракета" не только упал, но и взорвался.
"Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан", - сказано в заявлении МИД страны.
Кроме того, там напомнили, что Кишинев осуждает захватническую войну Российской Федерации против Украины и ее последствия для безопасности всего региона.
"В этом контексте Министерство иностранных дел отзывает посла Республики Молдовы в Москве для консультаций", - подытожили в ведомстве.
9 августа в Молдове раздался мощный взрыв, после которого вспыхнула сухая растительность.
Чуть позже на месте происшествия обнаружили фрагменты боевого беспилотника. Согласно данным полиции в результате падения объекта и его возгорания никто не пострадал.
В полиции Молдовы заявили, что взорвавшийся на территории страны аппарат 9 августа является первым такого типа - его характеризуют как "дрон-ракету".