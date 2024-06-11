Молдова – Україна: де дивитися третій контрольний матч перед Євро-2024

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч Молдова – Україна відбудеться 11 червня у Кишиневі. Поєдинок прийме стадіон "Зімбру". Старт зустрічі запланований на 19:00 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Житомир" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія там розпочнеться о 20:30. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти молдован буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна". Коментуватимуть матч Вадим Шевякін і Сергій Лук'яненко.

Спаринг проти збірної Молдови – третій у рамках підготовки до Євро-2024. "Синьо-жовті" раніше розписали нульову нічию з Німеччиною, а також поступилися збірній Польщі (1:3). Керманич національної команди Сергій Ребров узяв до Кишинева 26 виконавців.