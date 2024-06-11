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Молдова – Украина: где смотреть третий контрольный матч перед Евро-2024

Кишинев, Вторник 11 июня 2024 13:00
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Молдова – Украина: где смотреть третий контрольный матч перед Евро-2024 Фото: Руслан Малиновский стремится набрать оптимальные кондиции к Евро-2024 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины будет противостоять сборной Молдовы в спарринге перед чемпионатом Европы.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Молдова – Украина состоится 11 июня в Кишиневе. Поединок примет стадион "Зимбру". Старт встречи запланирован на 19:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Житомир" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 20:30. Трансляция встречи "сине-желтых" против молдован будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная". Комментировать матч будут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко.

Спарринг против сборной Молдовы – третий в рамках подготовки к Евро-2024. "Сине-желтые" ранее расписали нулевую ничью с Германией, а также уступили сборной Польши (1:3). Наставник национальной команды Сергей Ребров взял в Кишинев 26 исполнителей.

К слову, ранее появилось превью группы B Евро-2024 со сборными Испании, Хорватии, Италии и Албании.

Напомним, накануне подготовили превью группы A Евро-2024 со сборными Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

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