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Молдова стремится в ЕС, Москву предупредили, - Санду

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна будет стремиться к вступлению в Европейский союз (ЕС). Она предупредила российские власти.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее интервью Reuters.

На вопрос, позволит ли Россия Молдове присоединиться к Европейскому Союзу, Санду сказала, что она предупредила российские власти, что модель ЕС является моделью для ее страны.

"Молдова хочет однажды стать членом ЕС. Мы хотели бы попасть туда раньше, чем позже", - сказала Санду.

Она призывает уважать этот выбор страны.

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Евросоюз