Молдова прагне в ЄС, Москву попередили, - Санду

Президент Молдови Мая Санду заявила, що її країна прагнутиме вступу до Європейського Союзу (ЄС). Вона попередила російську владу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її інтерв'ю Reuters.
На питання, чи дозволить Росія Молдові приєднатися до Європейського Союзу, Санду сказала, що вона попередила російську владу, що модель ЄС є моделлю для її країни.
"Молдова хоче одного дня стати членом ЄС. Ми хотіли б потрапити туди раніше, ніж пізніше", - сказала Санду.
Вона закликає поважати цей вибір країни.