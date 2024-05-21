Молдова стала першою країною, яка підписала безпекову угоду з ЄС, - Боррель

Вступ Молдови до ЄС

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня 2023 року на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.

24 грудня президент Мая Санду запропонувала парламенту організувати в Молдові референдум про вступ до Євросоюзу. Вона заявила, що його можна буде провести восени 2024 року, коли мають відбутися президентські вибори.

Нещодавно парламент Молдови затвердив дату референдуму щодо вступу країни до Європейського союзу. Він відбудеться 20 жовтня 2024 року.

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