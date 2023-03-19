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Молдова спростила транзит залізничних вантажів з України

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Молдова, Неділя 19 березня 2023 06:29
Молдова спростила транзит залізничних вантажів з України Фото: Уряд Молдови спростив транзитні процедури залізничних вантажів з України (facebook Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Україна

Уряд Молдови затвердив протокол, який передбачає усунення операцій подвійного, а на деяких ділянках - потрійного контролю митних та прикордонних органів за залізничним вантажем.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Молдови.

Модифікований протокол до угоди між Республікою Молдова та Україною щодо діяльності залізничного транспорту передбачає спрощення процедур залізничного транзиту вантажів територією України з пунктом призначення у Молдові та Румунії та територією Молдови з пунктом призначення в Україні та Румунії.

"Проект вносить зміни щодо ліквідації контролю митних та прикордонних органів України на станції Рені. Це дозволить скоротити час транспортування товарів з/в портовий комплекс Джурджулешти або Румунію та позитивно вплине на кінцеву вартість товарів", - прокоментувала затвердження документа міністр інфраструктури Молдови Лілія Дабіжа.

Раніше ми повідомляли, що до міжнародного аеропорту в румунському місті Яси можна доїхати за запропонованим "Укрзалізницею" маршрутом.

Нагадаємо, Президент Молдови Майя Санду вважає, що її країні не загрожує Російська Федерація доти, доки Україна дає відсіч державі-агресору.

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