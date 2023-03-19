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Молдова упростила транзит железнодорожных грузов из Украины

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Молдова, Воскресенье 19 марта 2023 06:29
Молдова упростила транзит железнодорожных грузов из Украины Фото: Правительство Молдавии упростило транзитные процедуры железнодорожных грузов из Украины (facebook Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Украина

Правительство Молдовы утвердило протокол, предусматривающий устранение операций двойного, а на некоторых участках - тройного контроля таможенных и пограничных органов по железнодорожному грузу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Молдовы.

Модифицированный протокол к соглашению между Республикой Молдова и Украиной о деятельности железнодорожного транспорта предусматривает упрощение процедур железнодорожного транзита грузов по территории Украины с пунктом назначения в Молдове и Румынии и территорией Молдовы с пунктом назначения в Украине и Румынии

"Проект вносит изменения по ликвидации контроля таможенных и пограничных органов Украины на станции Рени. Это позволит сократить время транспортировки товаров из/в портовый комплекс Джурджулешты или Румынию и положительно повлияет на конечную стоимость товаров", - прокомментировала утверждение документа министр инфраструктуры Молдовы Лилия Дабижа.

Ранее мы сообщали, что до международного аэропорта в румынском городе Яссы можно доехать по предложенному "Укрзализныцей" маршруту.

Напомним, Президент Молдовы Майя Санду считает, что ее стране не угрожает Российская Федерация до тех пор, пока Украина дает отпор государству-агрессору.

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