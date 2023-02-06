UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молдова сподівається розпочати переговори про вступ до ЄС до кінця року, - прем’єр

Фото: прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Молдови сподівається, що вже цього року країна розпочне переговори про вступ до Європейського Союзу, але не збирається шукати "коротких шляхів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moldova 1, про це прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця сказала на спільній пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою в Брюсселі.

"Ми сподіваємося, що переговори розпочнуться якнайшвидше, до кінця цього року. Ми не шукаємо якихось коротких шляхів, ми дуже добре розуміємо, що ці умови є важливими реформами, які повинні принести користь і переваги насамперед народу Республіки Молдова", - заявила Гаврилиця.

Президент Європарламенту Роберта Мецола в свою чергу привітала швидкість, із якою Молдові вдається виконувати умови ЄС для початку переговорів про вступ.

"Звичайно, кожна країна йде своїм шляхом, і процес вступу включає багато етапів, але ми будемо з вами на кожному з них. Республіка Молдова заслуговує на те, щоб бути членом Європейського Союзу. Ми повинні залишатися єдиними і сильними", - сказала вона.

Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдова має стати членом Європейського союзу вже у цьому десятиріччі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваЕвросоюзВступ в ЄС