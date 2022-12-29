Президент Молдови заявила, що її країна має стати членом ЄС до кінця цього десятиріччя
Молдова має стати членом Європейського союзу вже у цьому десятиріччі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Молдови Майї Санду в ефірі телеканалу Moldova 1.
"Я вважаю, що ми маємо стати членами ЄС до кінця цього десятиліття", - заявила Санду в інтерв'ю телеканалу.
Вона відзначила, що в її планах своєчасне і бездоганне виконання всіх умов, які були висунуті Молдові як країні - кандидату на вступ до ЄС.
"Уряд країни має активніше виконувати умови Брюселя для вступу до ЄС. Уряду треба діяти швидше, це пріоритет. Європейська інтеграція - це проєкт нашої країни, ми не маємо іншого шансу та іншої можливості забезпечити вільний і мирний розвиток і водночас підвищення рівня життя населення", - запевнила Санду.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у парламенті Молдови запропонували демілітаризувати Придністров'я.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр Молдови Ніку Попеску закликав до виведення російських військових з Придністров'я.
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