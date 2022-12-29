ua ru
Чт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Молдови заявила, що її країна має стати членом ЄС до кінця цього десятиріччя

Новость на русском →
Молдова, Четвер 29 грудня 2022 22:27
Президент Молдови заявила, що її країна має стати членом ЄС до кінця цього десятиріччя Фото: президент Молдови Майя Санду (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Молдова має стати членом Європейського союзу вже у цьому десятиріччі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Молдови Майї Санду в ефірі телеканалу Moldova 1.

"Я вважаю, що ми маємо стати членами ЄС до кінця цього десятиліття", - заявила Санду в інтерв'ю телеканалу.

Вона відзначила, що в її планах своєчасне і бездоганне виконання всіх умов, які були висунуті Молдові як країні - кандидату на вступ до ЄС.

"Уряд країни має активніше виконувати умови Брюселя для вступу до ЄС. Уряду треба діяти швидше, це пріоритет. Європейська інтеграція - це проєкт нашої країни, ми не маємо іншого шансу та іншої можливості забезпечити вільний і мирний розвиток і водночас підвищення рівня життя населення", - запевнила Санду.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у парламенті Молдови запропонували демілітаризувати Придністров'я.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр Молдови Ніку Попеску закликав до виведення російських військових з Придністров'я.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Мая Санду
NEWS
"Нічого коментувати". Повітряні сили відповіли на заяву Білорусі про падіння ракети
"Нічого коментувати". Повітряні сили відповіли на заяву Білорусі про падіння ракети
DAILY
Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН
Юлія Акимовакоресподент Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН