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Молдова не сможет заплатить России за поставки газа: названа причина

Фото: Молдова не сможет заплатить России за поставки газа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Молдова не сможет заплатить российской компании "Газпром" за газ, использованный в августе, из-за нехватки средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Moldovagaz Вадима Чебана в комментарии NewsMaker.

По его словам, Moldovagaz ранее просила отсрочки по платежам у российской компании, но так и не получила ответа. Сейчас Молдова рассчитывает, что в четвертом квартале 2022 года в соответствии с контрактом будет задействован другой метод ценообразования, это позволит существенно снизить закупочную цену газа.

"При существующей методологии (расчета тарифов на газ - ред.) не вижу, как мы можем просить повышать его. В этой ситуации даже если мы будем просить повысить, НАРЭ (Национальное агентство по регулированию энергетики - ред.) все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь - это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал", - заявил Чебан.

Напомним, ранее стало известно, что молдавское правительство подготовило план на случай непредвиденных действий российского "Газпрома", который поставляет газ в страну.

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