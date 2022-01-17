Молдова сегодня ужесточила правила въезда: что надо знать

Сегодня, 17 января Молдова ужесточила правила въезда. Теперь для пересечения границы необходимо предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
Так, с сегодняшнего дня от путешественников, не зависимо от страны прибытия, дополнительно потребуют один из четырех документов:
Напомним, в Великобритании упрощают правила въезда для вакцинированных от коронавируса.
Добавим, что Ирландия также упрощает правила въезда для туристов.