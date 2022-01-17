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Молдова сегодня ужесточила правила въезда: что надо знать

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 января Молдова ужесточила правила въезда. Теперь для пересечения границы необходимо предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Правила въезда в Молдову

Так, с сегодняшнего дня от путешественников, не зависимо от страны прибытия, дополнительно потребуют один из четырех документов:

  • сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе COVID-вакцинации (действителен через 14 дней);
  • справку, подтверждающую, что человек за последние полгода переболел COVID;
  • тест, подтверждающий наличие антител к COVID (действителен три месяца с момента сдачи);
  • экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.

Напомним, в Великобритании упрощают правила въезда для вакцинированных от коронавируса.

Добавим, что Ирландия также упрощает правила въезда для туристов.

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Молдова