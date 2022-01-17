Молдова сьогодні посилила правила в'їзду: що треба знати

Сьогодні, 17 січня Молдова посилила правила в'їзду. Тепер для перетину кордону необхідно пред'явити один із чотирьох документів, що підтверджують відсутність коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
Так, від сьогодні від мандрівників, не залежно від країни прибуття, додатково вимагатимуть один із чотирьох документів:
Нагадаємо, у Великобританії спрощують правила в'їзду для вакцинованих від коронавірусу.
Додамо, що Ірландія також спрощує правила в'їзду для туристів.