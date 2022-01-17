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Молдова сьогодні посилила правила в'їзду: що треба знати

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 січня Молдова посилила правила в'їзду. Тепер для перетину кордону необхідно пред'явити один із чотирьох документів, що підтверджують відсутність коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Правила в'їзду до Молдови

Так, від сьогодні від мандрівників, не залежно від країни прибуття, додатково вимагатимуть один із чотирьох документів:

  • сертифікат (паперовий або в електронному форматі) про повний курс COVID-вакцинації (дійсний через 14 днів);
  • довідку, яка підтверджує, що людина за останні півроку перехворіла на COVID;
  • тест, який підтверджує наявність антитіл до COVID (дійсний три місяці з моменту здачі);
  • експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 та відповідно 72 години до в'їзду в країну.

Нагадаємо, у Великобританії спрощують правила в'їзду для вакцинованих від коронавірусу.

Додамо, що Ірландія також спрощує правила в'їзду для туристів.

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Молдова